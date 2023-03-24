Ashabul Kahfi Anggota DPR RI 'Termiskin' di Dapil Sulsel I, Kalah Jauh dari Menantu Wakil Presiden
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi memiliki harta kekayaan Rp6,9 miliar, terendah di antara anggota DPR RI Dapil Sulsel I
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Ashabul Kahfi Djamal tercatat sebagai anggota DPR RI dengan harta kekayaan terendah di Dapil Sulsel I.
Harta kekayaan Ashabul Kahfi Djamal kalah jauh dibandingkan kekayaan politisi Nasdem Muhammad Rapsel Ali.
Ashabul Kahfi memiliki harta kekayaan Rp6,9 miliar.
Sedangkan kekayaan Muhammad Rapsel Ali senilai Rp82 miliar.
Ashabul Kahfi adalah politisi berlatar akademisi.
Sebelum masuk dunia politik, Ashabul Kahfi adalah dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan Universitas Muhammadiyah Makassar.
Ia memutuskan mengundurkan diri sebagai dosen PNS ketika maju caleg DPRD Sulsel pada Pemilu 2004.
Ashabul Kahfi tiga kali terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel; periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.
Ashabul Kahfi menjabat Wakil Ketua DPRD Sulsel tiga periode.
Pada Pemilu 2019, Ashabul Kahfi terpilih naik kelas ke DPR RI.
Saat ini Ashabul Kahfi menjabat sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI.
Ia satu-satunya politisi Sulsel menjabat Ketua Komisi DPR RI.
Sementara itu Partai Nasdem Muhammad Rapsel Ali tercatat sebagai anggota DPR RI terkaya di Dapil Sulsel I.
Dapil Sulsel I mencakup Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Selayar, dan Kota Makassar.
|2 Periode Jadi Komisioner Bawaslu, Laode Arumahi dan Azry Yusuf Tak Lolos Seleksi KPU Sulsel
|Profil Komisoner KPU Luwu Abdul Thayyib Wahid Ramli, Masuk 14 Besar Calon Anggota KPU Sulsel
|Liga 3 Zona Sulsel Telah Rampung, Kapan Liga 3 Putaran Nasional Digelar?
|2 Srikandi Petahana Lolos Seleksi KPU Sulsel Periode 2023-2028