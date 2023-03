Menjaga Marwah Perpustakaan

Oleh:

Hery SIP MIP

Pustakawan Dinas Perpustakaan Parepare

TRIBUN-TIMUR.COM - Beberapa waktu yang lalu, publik dihebohkan dengan viralnya berita seorang dosen bergelar magister pendidikan berbuat asusila dengan mahasiswinya. Ironisnya, aksi bejat itu dilakukan di perpustakaan.

Dilansir dari TribunEnrekang.com, oknum dosen berinisial AR itu dipergoki oleh satpam kampus saat sedang berduaan di aula perpustakaan kampus II Universitas Muhammadiyah Enrekang (UNIMEN), Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu (12/2/2023) malam.

Kasus perpustakaan dijadikan sebagai lokasi mesum bukanlah hal yang baru. Namun, telah terjadi di berbagai lokasi berebeda.

Salah satunya juga pernah terjadi di wilayah Kabupaten Bone. Seorang pria berinsial MS (32) dilaporkan telah berbuat mesum dengan seorang pelajar di ruang perpustakaan sekolah (Dilansir dari media Aspirasi Post, yang tayang pada 27 Desember 2019).

Dalam jangkauan yang lebih luas, kasus serupa juga pernah heboh di Kanada.

Seorang wanita muda berusia 21 tahun memamerkan aksi mesumnya di sebuah perpustakaan dan menyiarkannya di dunia maya (Dilansir dari media Mirror, yang tayang pada 10 April 2015).

Fakta-fakta ini seolah memberikan pesan tersirat bahwa perpustakaan adalah tempat yang paling strategis untuk melakukan adegan intim.

Hal ini dikuatkan pula dengan banyaknya serial film maupun drama yang menyuguhkan potret adegan tak senonoh itu dilakukan di perpustakaan.

Beberapa yang berhasil ditelusuri oleh penulis adalah serial The Crowned Crown yang diperankan oleh Lee Se Young dan Yeo Jin.

Drama China berjudul So It’s You yang dibintangi oleh Derek Chang. Drama berjudul Plus Nine Boys yang diperankan oleh Yook Sung Jae dan Chorong A Pink. Serial Korea berjudul Seonam Girls High School Investigators.

Drama berjudul Hwayugi yang diperankan oleh Lee Seung Gi dan Oh Yeon Seo. Dan drama-drama lainnya yang tak sempat penulis urai satu demi satu.

Entah apa yang menjadi sebab, sering kali perpustakaan dipilih sebagai tempat untuk itu.

Mungkin karena kondisinya yang cenderung sepi dan banyak sekat untuk bersembunyi.