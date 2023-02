Bayar Rp125 ribu, Icip Sepuasnya Hidangan Nusantara di The Rinra Makassar

RUDI SALAM/ TRIBUN TIMUR

Pengunjung sedang memilih makanan di program Eat n Eat (All You Can Eat) di Lontar Dinning Hotel The Rinra Makassar, Sabtu (18/2/2023) malam. Tamu bisa makan sepuasnya setiap Rabu dan Sabtu, cukup dengan membayar Rp125 ribu.