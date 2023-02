Yuk ke Kin Kaku, Restoran Jepang Konsep Makan Sepuasnya di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kin Kaku resmi membuka cabang kedua di Makassar. Restoran Jepang yang berada di Jl Boulevard ini grand opening Senin (6/2/2023).

Sebelumnya, restoran yang menawarkan menu khas Jepang konsep All You Can Eat (makan sepuasnya) ini telah hadir di Kendari.

Grand Opening Kin Kaku Makassar ditandai dengan pemotongan pita oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sulsel Ichsan Mustari bersama manajemen Kin Kaku.

Kin Kaku menyajikan berbagai jenis grill dan shabu dengan harga yang terjangkau, mulai Rp 99 ribu.

CEO Kin Kaku Makassar, Echi menjelaskan, nama Kin Kaku diambil dari nama Kota di Jepang.

“Kin Kaku itu sebuah kuil emas yang ada di daerah Jepang. Kuil emas menggambarkan kalau kuil itu suatu tempat yang ramai selalu dikunjungi,” jelas Echi, saat ditemui Tribun-Timur.com.

Sesuai dengan namanya, Echi berharap Kin Kaku dapat menjadi tempat yang terus rami dikunjungi.

“Begitu pun kami ingin tempat ini ramai didatangi pengunjung dan emas melambangkan kemakmuran dan kejayaan. Jadi customer yang selalu datang, manajemen Kin Kaku itu diharapkan makmur dan sejahtera,” tuturnya.

Menurut Echi, Kin Kaku berbeda dengan restoran Jepang lainnya. Dimana yang paling membedakan adalah saos.

“Saosnya selalu bikin kangen. Memang saos signaturenya Kin Kaku itu kita olah sekitar 8-10 jam diolah sendiri dengan rempah-rempah rahasia,” sebut Echi.

Echi menargetkan, tahun ini bisa kembali membuka tiga cabang di Kota Makassar.

Dirinya juga menargetkan akan membuka cabang lainnya di luar Makassar, seperti Palopo, Kolaka, dan Morowali.

“Kalau lancar mungkin ke depannya akan buka lagi di daerah kota,” sambungnya.

Promo Grand Opening

Spesial grand opening, Kin Kaku Makassar memberikan promo spesial berupa diskon 25 persen.

Diskon tersebut tanpa minimal pembelanjaan yang berlaku hingga 8 Februari 2023.

“Semoga Kin Kaku bisa diterima oleh masyarakat Makassar seperti masyarakat Kendari mencintai Kin Kaku,” harap Echi. (*)