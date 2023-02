Update Terbaru Harga BBM Pertamina 5 Februari 2023, Pertamax dan Dexlite Turun 

TRIBUN-TIMUR.COM -- Berikut harga BBM terbaru Pertamina per Minggu 5 Februari 2023 seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan atau Sulsel.

Melalui web resmi Mypertamina.id, pemerintah telah melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi.

Mulai tanggal 3 Januari 2023 dan 1 Februari 2023 Pemerintah telah menyesuaikan sejumlah harga BBM lengkap di seluruh wilayah di Indonesia termasuk Sulawesi Selatan atau Sulsel.

Harga BBM Non Subsidi dari PT Pertamina Persero melalui web resmi mypertamina.id melansir ada penurunan harga per Selasa 3 Januari dan kenaikan sejumlah BBM terhitung per Rabu 1 Februari 2023.

Harga yang turun yakni BBM non subsidi Pertamax dan Dexlite.

Dilansir dari situs Pertamina harga BBM Pertamax (RON 92) mengalami penurunan dari harga semula Rp 13.900 menjadi Rp 12.800 atau turun sebesar Rp 1.100 dari harga sebelumnya.

Dexlite (CN 51) mengalami penurunan dari harga semula Rp 18.300 per liter mengalami penurunan menjadi Rp 16.150, turun Rp 2.150.

Harga BBM yang naik meliputi produk BBM Non Subsidi diantaranya Pertamax Turbo dan Pertamina Dex.

Kenaikan dua harga BBM tersebut berlaku di seluruh wilayah di Indonesia dari Aceh hingga Papua.

Pertamax Turbo misalnya di wilayah Jakarta mengalami kenaikan dari harga Rp 14.050/ liter menjadi Rp 14.850/ liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp 800.

Pertamina Dex dari harga Rp 16.750 menjadi Rp 16.850/ liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp 100/ liter.

Berikut daftar harga semua jenis BBM di seluruh wilayah Indonesia termasuk Sulsel.

Masyarakat bisa melihat harga BBM berbagai jenis di seluruh wilayah Indonesia di web resmi Mypertamina.id.