Datu Luwu, La Maradang Machulau Opu To Bau

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Datu atau Raja Luwu, La Maradang Machulau Opu To Bau baru saja mengeluarkan maklumat.

Maklumat Datu Luwu Ada yang versi bahasa daerah atau Ware'.

Maklumat yang berisi lima poin keluar setelah memperhatikan pandangan Tudang Ade' dan masukan Forkopimda se-Tana Luwu di Istana Langkanae, Kota Palopo, Senin (23/1/2023).

Dimana Tudang Ade' digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Luwu (HJL) ke-755 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-77 tahun 2023.

Datu Luwu menekankan, maklumat ini dikeluarkan demi kemajuan dan kesejahteraan Tana Luwu.

Seperti tertuang dalam rilis yang diterima Tribun-Timur.com, Jumat (27/1/2023).

Poin pertama pada maklumat adalah terus mengawal dan menggelorakan pembentukan Provinsi Tana Luwu sebagai cita-cita luhur dari para leluhur Tana Luwu.

Kedua berikan motivasi dan dukungan kepada Wija To Luwu yang berpotensi, agar percaya diri maju berkarya, berkiprah dan berkompetisi secara konstitusional dan elegan pada kancah lokal, regional, dan nasional.

Ketiga tingkatkan solidaritas dan dukungan terhadap sesama Wija To Luwu, siwata menreq teng siruiq no, aja na engka ki bettu perru ri padatta to LuwuE.

Keempat mengembalikan keutuhan semangat keutuhan daerah Luwu dengan memusatkan penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Luwu setiap tahunnya di Istana Kedatuan Luwu.

Kelima tingkatkan sinergitas kerja sama daerah Tana Luwu dalam hubungan industrial antara pemerintahan daerah se-Tana Luwu dan dunia usaha.

"Maklumat Datu Luwu semoga membawa kebaikan bagi kesejahteraan Tana Luwu," kata La Maradang.

Berikut Maklumat Datu Luwu versi bahasa daerah atau Ware'

Adannan Datu Luwu