Daftar Lengkap Promo Tenant TSM Makassar Spesial Imlek 2023

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah tenant di Trans Studio Mall (TSM) Makassar menghadirkan diskon spesial Imlek 2023.

Public Relations Executive TSM Makassar, Rizky Maulidiana Haris menyebut, promo diskon yang diberikan tenant hingga 70 persen.

“Selain menghadirkan pertunjukan Barongsai, para pengunjung yang ingin berbelanja untuk merayakan Imlek dapat menikmati promo belanja diskon hingga 70 persen di sejumlah tenant terbaik. Semoga perayaan Imlek menjadi awal dari kemakmuran yang berlimpah untuk kita semua,” kata Kiki, sapaan akrabnya, via WhatsApp, Jumat (20/1/2023).

Adapun berbagau promo yang dihadirkan mulai dari Giordano yang mengeluarkan koleksi terbarunya berkolaborasi bersama Looney Tunes, Warner Bros untuk pria, wanita, dan anak.

Koleksi terbaru ini memberikan potongan T-shirt dan Hoodie untuk wanita dalam berbagai ukuran. Ada pula diskon 20 persen untuk pembelian 2 items atau lebih.

Lalu gerai perawatan kecantikan asal Perancis, L’Occitane juga menghadirkan promo Imlek bertajuk New Year Gifts for Everyone.

Terdapat diskon up to 30 persen berlaku sampai dengan 31 Januari 2023 untuk sejumlah koleksi favorite.

Ada pula promo Chinese New Year Sale up to 50 persen dari tennat Tokuyo.

Kemudian ada diskon up to 50 petsen untuk produk kesehatan seperti Kursi Pijat dan alat Pijat Kaki berlangsung hingga 31 Januari 2023.

Selanjutnya, ada Tenant Havaianas yang menghadirkan diskon up to 50 persen untuk sejumlah koleksi alas kaki berbahan karet (rubber) hingga 25 Januari 2023.

Lanjut, tenant Hush Puppies memberikan diskon hingga 50 persen untuk barang-barang tertentu (on selected items) serta memberikan cash back up to Rp 1,8 juta yang masih akan berlangsung hingga 2 Februari 2022 mendatang.

Tenant kacamata OOPPA juga memberikan penawaran Lucky Draw spesial Chinese New Year dengan berbelanja mulai dari Rp 750 ribu.

Tenant Puma yang menjual produk fashion penunjang aktivitas olahraga mulai dari sepatu, pakaian, dan tas saat ini menghadirkan promo Buy More, Save More.

Beli 2 produk diskon 30 persen, beli 3 produk pengunjung dapat menikmati diskon 40 persen.

Ada juga diskon yang ditawarkan tenant Fisik Sport untuk penawaran beli 2 diskon 20 persen, beli 3 produk diskon 30 persen (on selected items).

Brand sepatu asal Italia, Gino Mariani yang dikenal dengan boots-nya hadir dengan diskon up to 70 persen (selected item).



Tenant Mothercare juga memberikan diskon up to 70 persen melalui End of Season Sale untuk berbagai koleksi.



Mulai dari pakaian bayi & anak-anak, peralatan mandi dan kamar bayi, perlengkapan perjalanan, dan masih banyak lagi.



CNY Collection berwarna merah untuk dikenakan saat bertemu sanak keluarga seperti koleksi Mothercare Red Animal Tower Long-Sleeved T-Shirt bisa dimiliki dengan harga Rp 65,7 ribu, dari harga normal Rp 219 ribu.(*)