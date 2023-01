Rekomendasi Pakaian Imlek di TSM Makassar, Ada Diskon hingga 70 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tahun Baru Imlek 2023 Year of the Rabbit segera tiba. Tak lengkap rasanya jika tidak menyiapkan outfit (pakaian) yang akan dikenakan saat bertemu sanak keluarga.

Jika masih bingung memutuskan yang cocok untuk dikenakan, patut berkunjung ke Trans Studio Mall (TSM) Makassar.

Pasalnya, beberapa tenant dibTSM Makassar menghadirkan outfit yang cocok dikenakan saat Imlek.

Public Relations Executive TSM Makassar, Rizky Maulidiana Haris mengatakan, beberapa tenant diantaranya juga sedang menghadirkan promo.

“Sambut suka cita perayaan tahun baru dengan padu padan outfit merah yang ditawarkan sejumlah tenant di TSM dijamin tampilannya terlihat standout and stylish. Semoga di tahun ini juga bisa membawa keberuntungan dan kemakmuran bagi kita semua,” kata Kiki, sapaan akrabnya, via WhatsApp, Sabtu (14/1/2023).

Adapun rekomendasi outfit tersebut dimulai dari tenat J.Rep yang merilis koleksi spesial Lunar New Year yang didominasi dengan motif floral printed.

Untuk tampilan klasik saat perayaan Imlek, bisa mengenakan CNY Flower Print Dress dengan belahan rok tinggi.

Hadir dengan dua warna pilihan yakni Beetroot dan French Navy yang dijual dengan harga Rp355 ribu.

Untuk menambah kesan stylish menyempurnakan penampilan, padukan dengan chunky boots berwarna hitam ocok untuk acara jamuan makan malam yang lebih santai.

Saat ini tenant J.Rep yang berlokasi di First floor TSM Makassar juga tengah menghadirkan promo up to 50 persen untuk sejumlah produk.

Rekomendasi berikutnya adalah Bow Detail Jumpsuit dari tenant Mango yang berlokasi di Ground Floor, TSM Makassar.

Meski pun warnanya cenderung mencolok, mengenakan jump suit model celana yang satu ini merupakan outfit praktis untuk acara kumpul bersama dan dijual dengan harga Rp999 ribu.

Ada pula diskon up to 70 persen untuk beragam produk favorite juga beragam koleksi aksesoris penunjang penampilan lainnya (while stock last).

Tak ketinggalan, tenant Giordano menghadirkan koleksi apparel terbarunya berkolaborasi bersama Looney Tunes, Warner Bros. Bertajuk NCY Rabbit 2023 dengan diskon 20 persen untuk pembelian 2 items produk atau lebih.