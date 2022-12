OMG Gelar Kompetisi Makeup Karakter Nusantara Dalam IBEX 2022

Lomba make up karakter dengan tema Nusantara Indonesia rangkaian kegiatan Indonesia Beauty Expo (Ibex) di Hotel Myko Makassar, Minggu (4/12).

Lomba make up karakter dengan tema Nusantara Indonesia rangkaian kegiatan Indonesia Beauty Expo (Ibex) di Hotel Myko Makassar, Minggu (4/12).

Lomba make up karakter dengan tema Nusantara Indonesia rangkaian kegiatan Indonesia Beauty Expo (Ibex) di Hotel Myko Makassar, Minggu (4/12).

Lomba make up karakter dengan tema Nusantara Indonesia rangkaian kegiatan Indonesia Beauty Expo (Ibex) di Hotel Myko Makassar, Minggu (4/12).

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Indonesia Beauty Expo (Ibex) yang diselenggarakan R2 Production kembali digelar tahun ini. even yang kini memasuki tahun ke lima sejak digelar pertama kali 2018 lalu diselenggarakan Jumat - Minggu (2-4/12/2022) di Myko Hotel.

Event ini bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel dan Dekranasda Sulsel.

Owner R2 Production, Dicky Surya Darma mengatakan event ini mengangkat tema adat dan budaya khususnya di Sulawesi Selatan. "Dengan melibatkan seluruh perias se Indonesia, kami kembali membawa pemateri internasional salah satunya dari Thailand dengan materi beauty planner," kata Dicky.

Selain pelatihan makeup, lanjut Dicky, di Ibex ada juga beberapa pameran yang melibatkan UMKM dan brand ternama seperti OMG, Make Over, Wardah dan masih banyak lagi brand lainnya.

Adapun Oh My Glam (OMG) sebagai salah satu sponsor kegiatan ikut menyukseskan pagelaran Ibex 2022 dengan menggelar lomba make up karakter dengan tema Nusantara Indonesia.

Dalam kegiatan ini OMG berkaloborasi dengan toko Citra Cosmetics Makassar yang terletak di Jl Bolevard Makassar.