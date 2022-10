25 Tim Berburu Harta Karun Lewat Treasure Hunt NIPAH PARK

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setelah sukses menggelar Treasure Hunt pada tahun 2020 dan 2021 lalu, tahun ini NIPAH PARK kembali mengajak pengunjung berjelajah dan mencari ‘harta karun’, Minggu, 30 Oktober 2022.

Tingginya antusias dan minat pengunjung terhadap Treasure Hunt setiap tahunnya menjadikan program ini sebagai salah satu agenda tahunan yang paling dinanti.

Treasure Hunt diinisiasi untuk mengajak pengunjung lebih dekat dengan NIPAH PARK lewat penjelajahan, menikmati keindahan, dan keunikan NIPAH PARK dengan cara yang berbeda dan dikemas secara entertaining melalui misi mencari harta karun.

Sejalan dengan visi NIPAH PARK yang tak hanya hadir sebagai pusat perbelanjaan tetapi merupakan pilihan lokasi yang tepat untuk melakukan berbagai aktivitas dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan kerabat.

Menikmati keindahan dan keunikannya pun dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui Treasure Hunt ini. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian program bulanan NIPAH PARK bertajuk Furry-Hurry Fun Days.

Tema Halloween menjadi pembeda dari Treasure Hunt sebelumnya. Olehnya, peserta akan berjelajah menggunakan kostum bertema Halloween yang unik dan menarik atensi pengunjung lainnya. Tak hanya itu, kali ini digelar sore hingga malam hari.

Adapun misi utama dari program ini tentunya mencari dan menemukan harta karun sebagai hadiah utama. Namun untuk menemukannya, masing-masing peserta wajib melewati dan menyelesaikan setiap misi dan tantangan yang diberikan oleh NIPAH PARK melalui 26 digital clue dalam 5 level permainan.

Masing-masing petunjuk didapatkan dengan cara memindai barcode yang telah disebar di seluruh area mal melalui sistem digital clue berbasis mobile website yang disediakan oleh penyelenggara. Setelah memindai barcode di titik pertama, akan muncul sebuah clue atau tantangan yang harus dipecahkan oleh peserta.

Digital clue berupa pertanyaan, pernyataan, teka-teki, dan gambar seputar NIPAH PARK, baik spot ikon yang ada didalamnya maupun tenant-tenant. Selain digital clue, juga ada tantangan offline seperti cepat-cepatan memakan menu yang disediakan tenant Ramen 1 dan Marugame Udon.

Jawaban dari clue dan tantangan tersebut akan menjadi petunjuk selanjutnya bagi peserta untuk melanjutkan ke misi dan tantangan berikutnya, begitupun seterusnya.

Jika jawaban benar, peserta berhak melanjutkan misi. Jika jawaban salah, maka peserta akan gugur dan tidak dapat melanjutkan permainan. Tiap peserta akan mendapatkan notifikasi melalui gawai masing-masing tim.

“Tempat-tempat iconic, dan tenant-tenant ditonjolkan dalam bentuk permainan interaktif yang memberikan pengalaman langsung kepada peserta, karena itulah kami menyiapkan tantangan-tantangan yang berbeda di setiap lantai yang harus mereka kunjungi. Diharapkan dengan adanya program ini juga dapat memberikan edukasi kepada peserta tentang konsep green building dan kampanye ‘Walk Through the Park’ yang digaungkan oleh NIPAH PARK.” ungkap Datu Primadona Husain, Marketing and Communication Manager KALLA Property.

Ona, sapaan akrabnya, juga menambahkan bahwa kegiatan ini santai dan entertaining, tapi ia juga berharap dapat meningkatkan engagement antara NIPAH PARK dengan para pengunjung setianya.

“Peserta yang berpartisipasi sebelumnya mendaftar melalui tautan bit.ly/TH3NIPAH. Tahun sebelumnya hanya 15 tim, tahun ini bertambah menjadi 25 tim. Sebenarnya kami hanya membuka untuk 20 tim, tetapi karena antusias pengunjung cukup tinggi kami menambah kuota peserta menjadi 25 tim,” tambah Ona.

Sebanyak 25 tim berjelajah di mana setiap kelompok terdiri dari 3-5 orang peserta yang berusia 18-65 tahun dan dalam keadaan sehat dan siap melakukan aktivitas fisik.

Peserta memperebutkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah dari NIPAH PARK dan hadiah menarik dari sponsor dan tenant yang berpartisipasi. Tak sampai di situ, juga ada hadiah uang tunai bagi peserta dengan kostum Halloween terbaik.