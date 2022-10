Dialog Restorative Batiniah, Kapolrestabes Makassar Menghadiri Diskusi Forum Dosen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budhi Haryanto menghadiri diskusi Forum Dosen yang berlangsung di Redaksi Tribun Timur, Makassar, Jumat (28/10/2022).

Diskusi ini mengambil tema "Mengatasi 'Penyakit Sosial' di Makassar: Ide Pendekatan Restoratif Batiniyah" yang disiarkan langsung di Youtube Tribun Timur

Selain Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budhi Haryanto dalam forum ini turut hadir Vice Editor in Chief II Tribun Timur AS Kambie, Koordinator Forum Dosen Dr Adi Suryadi Culla, Vice Editor in Chief I Tribun Timur Ronald Ngantung. Pengurus Badko HMI Sulselbar Ilham Dermawan, Ketua Badko HMI Sulselbar A Ikram Rifqi, Ekonom Unismuh Dr Idham Khalid, Chief Operating Officer Hadji Kalla Robby Wijaya, Pengamat Kebangsaan Dr Arqam Azikin, Prof Dr Ir Zakir Sabara HW ST MT IPM ASEAN Eng, Wakil Dekan Fisipol Unismuh Dr Luhur A Prianto.