Kurikulum Prototipe, Harapan Baru?

Oleh: Adira SSi

Praktisi Pendidikan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyederhanakan kurikulum 2013 menjadi kurikulum prototipe.

Kurikulum prototipe bertujuan memperbaiki kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik, termasuk pemulihan pendidikan yang mengalami distraksi akibat pandemi.

Melansir dari Tribunnews.com, 25/12/2021, Plt Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Zulfikar Anas mengatakan, “Kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama.

Antara lain pengembangan soft skills dan karakter, fokus pada materi esensial dan fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan murid atau teach at the right level.

Komisi X DPR mendukung kebijakan ini, sebagai mitigasi memulihkan learning loss. Meski demikian, banyak yang mempertanyakan kematangan penerapan kurikulum ini.

Kritikan menarik diutarakan oleh pakar pendidikan Universitas Negeri Malang Prof Djoko Saryono, M.Pd. Dia menyebut kurikulum ini seperti onderdil lama yang diberi nama baru.

Dia mengaku, secara detil belum bisa memahami kelebihan dan kelemahan kurikulum baru ini karena memang belum final.

Karena itu, konstruksi dan perangkat kurikulumnya belum sampai pada kecukupan dan kememadaian (radar malang, 07/01/2022).