TSM Makassar Hadirkan Parade Barongsai, Spring Festival hingga Pemilihan TSM Icon Imlek 2022

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menyambut tahun baru Imlek 2022, Trans Studio Mall Makassar telah mempersiapkan serangkaian program menarik.

Program tersebut untuk menambah keistimewaan perayaan Tahun Baru Imlek.

Dekorasi Imlek bernuansa oriental akan hadir di berbagai area Trans Studio Mall untuk menyambut datangnya the Year of the Tiger.

Semarak perayaan Imlek pun akan semakin terasa dengan berbagai pertunjukan yang dapat dinikmati pengunjung setia.

Bekerjasama dengan Klenteng Xian Ma, meriahnya perayaan Imlek akan dimulai 21 Januari hingga 2 Februari mendatang dengan Lion Dance Festival.

Pengunjung dapat menikmati pertunjukan parade barongsai di setiap akhir pekan.

Termasuk aksi Barongsai Tonggak yang hadir menghibur para pengunjung di Atrium Trans Square.

Tak hanya itu, pengunjug setia mendapatkan kesempatan memperbarui koleksi fashion dari berbagai brand participant’s di Atrium Metro.

Yah, TSM Makassar hadirkan pameran Spring Festival pada 20 hingga 30 Januari 2022 bagi pengunjung setia.

TSM Icon