Sambut Imlek! 7 Tenant TSM Makassar Hadirkan Promo, Ada Diskon HIngga 70%

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Tribuners! Sebentar lagi Tahun Baru Imlek 2022.

Pantas saja, semarak menyambut the year of the tiger terlihat di sejumlah tenant Trans Studio Mall Makassar.

Jejeran tenant menghadirkan berbagai promo spesial.

Yuk, simak referensi berburu hadiah bagi orang terkasih versi tribun-timur.com.

Dimulai dari Lower Ground, perayaan Imlek biasanya identik dengan makan enak bersama keluarga.

Selain hidangan utama, ada camilan yang dihidangkan sebagai perlambang baik di tahun baru.

1. Breadtalk

Tenant Breadtalk bisa menjadi pilihan memberikan gift dengan koleksi Happy Lunar New Year Hampers yang ditawarkan.

Ada berbagai jenis bingkisan yang bisa dipilih seperti paket Pearl, Ruby, Sapphire, Montana juga Crystal Premium yang dijual dengan harga mulai dari Rp349.000 hingga Rp1.439.000.

2. Shaga