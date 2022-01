Koleksi Fashion dan Footwear Diskon Hingga 60% di TSM Makassar, Ada Promo Imlek juga

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Masih edisi awal tahun 2022, berbagai tenants di Trans Studio Mall (TSM) Makassar memberikan promo.

Salah satu promo paling menonjol datang dari tenant fashion TSM Makassar.

Seperti ditawarkan tenant Gaudi memberikan diskon up to 50 persen (on selected items) salah satunya Deka Top.

Semula dijual dengan harga Rp158 ibu kini bisa dimiliki dengan hanya Rp90 ribu.

Kemudian ada tenant J.Rep yang berlokasi di first Floor, TSM.

Brand lokal dengan kualitas internasional ini menawarkan produk dengan inovasi terbaiknya.

Salah satu yang terbaru adalah koleksi New Arrival Romantic Chatter seperti outwear, midi dress, jacket, print top hingga short dijual mulai dari Rp165 ribu.

Selain itu ada pula diskon up to 30 persen (on selected items) yang bisa dipilih.

Promo menarik lainnya datang dari jajaran footwear.

Salah satunya ditawarkan Havaianas.