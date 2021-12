Cegah Kerumunan, 763 Personel Satpol PP Makassar Jaga Perayaan Malam Tahun Baru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar meniadakan kegiatan malam pergantian tahun.

Beberapa titik-titik kerumunan akan ditutup mulai 31 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022, salah satunya di Kawasan Anjungan Pantai Losari.

Hanya saja, warga diprediksi akan bergeser ke titik kumpul lainnya, misalanya di wilayah Panakkukang atau Kawasan Kuliner Pasar Segar.

Berdasarkan surat edaran Wali Kota Makassar No: 443.01/669/S.Edar/Kesbangpol/XII/2021, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022.

Dimana masyarakat diimbau agar perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga.

Guna menghindari kerumunan dan perjalanan.

Serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan.

Selain itu, pawai dan arak-arakan tahun baru serta perayaan old and new year baik secara terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan juga dilarang.

Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Makassar, Iqbal Asnan mengatakan, sebanyak 763 personel yang akan diturunkan.

Mereka akan melalukan pengamanan disejumlah titik dalam rangka pengamanan tahun baru.