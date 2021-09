Luncurkan Program Be The One, Fadly Padi Ajak Milenial Makassar Donor Darah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PMI Kota Makassar menggelar perayaan puncak HUT ke-76 PMI di pelataran kantor Lurah Minasaupa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sabtu (18/9/2021).

Hadir dalam kegiatan ini, kepala seksi kecamatan Rappocini Andi Bintang, Kordiantor Posko PMI Andi Fauzi Wawo sekaligus anggota DPRD Sulsel dan lurah.

Hadir juga Kapolsek Rappocini Aswad Syam, Ketua Forum CSR Sulsel Bachnard, Ketua PMI Rappocini Saiful Islam serta beberapa tokoh masyarakat lainnya.

Pada perayaan ini berbagai kegiatan yang dilakukan PMI Makassar yakni peluncuran program "Be the 1 be the hero for humanity" dan launching WiFi untuk warga donor.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan donor darah serentak di lima titik yakni markas PMI Makassar, kantor Lurah Minasaupa, Just Cafe Makassar, Kantor TVRI Makassar dan Masjid Jabal Nur Manggala.

Dikesempatan ini Duta PMI Makassar Fadly Padi menyempatkan menyapa dan memberikan motivasi para pendonor di lima lokasi pelaksanaan donor darah melalui virtual zoom.

Selain itu, juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada pendonor 10 dan 25 kali. Serta aktivasi layanan call posko PMI Kota Makassar.

Ketua PMI Makassar, Syamsu Rizal mengatakan komitmen PMI di hari jadi ke-76 itu adalah bagaimana agar semua yang ada di PMI bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

"Karena dulu itu apa yang dilakukan PMI dan dimiliki PMI itu jarang ada diketahui oleh orang lain karena prinsipnya kita itu any mouse tidak perlu orang tau kalau kita berbakti dan menolong orang," kata Deng Ical, sapaannya.

Tapi menurutnya, itu tidak bisa lagi dilakukan karena sudah berganti jaman saat ini, sehingga kita merancang perubahan paradigma di PMI Makassar.