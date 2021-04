Mobil Pick Up Asal Bulukumba Penyok Tabrak Pohon Mangga di Luwu

Mobil pick up Suzuki Carry DD 8224 HJ menabrak pohon di Jalan Poros Makassar-Palopo, Dusun Kaluku Mariri, Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Selasa (20/4/2021)

TRIBUNLUWU.COM, KAMANRE - Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Poros Makassar-Palopo, Dusun Kaluku Mariri, Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Selasa (20/4/2021).

Sebuah mobil pick up Suzuki Carry DD 8224 HJ hilang kendali atau out of control, lalu menabrak pohon mangga yang ada di pinggir jalan.

Mobil tersebut dikemudikan oleh Aswin (21), warga asal Borong Cenranae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Kanit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Luwu, Aiptu Arimin mengatakan, kejadian itu terjadi sekitar pukul 05.00 Wita.

"Sopir kehilangan kendali atu out of control," katanya.

Arimin mengatakan, Aswin mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi dari arah Makassar.

Tiba-tiba ia kehilangan kendali dan mobilnya mengarah ke sisi kanan jalan.

Laju mobil baru berhenti setelah menabrak pohon mangga.

Warga sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang mendengar kejadian itu bergegas keluar rumah.

Mereka lalu membawa Aswin ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa.