Membentuk SDM Unggul, Prodi HI UINAM dan Clean Up Indonesia Lakukan MoA

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebagai upaya membentuk resource SDM yang unggul dan melek dengan tantangan perubahan zaman kedepan, Clean Up Indonesia dan Prodi Hubungan International UIN Alauddin Makassar melakukan penandatangan Memorandum Of Agreement (MoA) di LT Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UINAM, Jumat, 26 Maret 2021.

Dengan potensi scale up di depan mata, Clean Up Indonesia sangat mengapresiasi terjalinnya MoA di antara kedua belah pihak.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-sebesarnya kepada prodi HI UINAM. Saya yakin MoA ini akan membantu 2 hal utama di Clean Up Indonesia. Pertama, untuk mempertahankan ekosistem bisnis yang sustainable. Kedua, untuk mewujudkan Environmental sustainability di Indonesia," ujar General Manager Clean Up Indonesia, Iqra Putra Sanur.

Iqra juga menambahkan bahwa dengan resource dan visi yang dimiliki oleh Prodi HI UINAM, MoA ini telah menjadi pintu gerbang diantara kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama Hebat lainnya di masa akan datang.

Dikesempatan yang sama, Ketua Prodi HI UINAM, Nur Aliyah Zainal, S.IP.,M.A., juga sangat mengapresiasi dan mengatakan bahwa MoA ini adalah salah satu langkah untuk mewujudkan Tri Dharma perguruan tinggi.

“Kami sangat berterima kasih kepada Clean Up Indonesia atas terwujudnya MoA ini, perlu diketahui bahwa Penandatanganan MoA ini adalah salah satu upaya kami dalam mengaplikasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dan sebagai langkah awal kerjasama ini, Prodi HI akan mengirimkan 4 orang mahasiswa/i untuk menjalani proses Kuliah Kerja Lapangan di Clean Up Indonesia" Ujarnya.

Diakuinya, Clean Up Indonesia adalah satu dari beberapa perusahaan yang sangat potensial untuk membentuk dan mengembangkan kemampuan para mahasiswa/i prodi HI.

"Kami yakin Clean Up Indonesia adalah tempat terbaik bagi para mahasiswa untuk mengaplikasikan dan mengembangkan seluruh ilmu yang mereka dapatkan di bangku perkuliahan".

Nur Aliyah Zainal juga berharap bahwa MoA ini akan menjadi langkah awal untuk bisa berlari lebih cepat mewujudkan cita-cita bersama.