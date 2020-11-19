Pilgub Sulsel 2022
Wacana Pilgub Sulsel 2022, Ulla Siap, Nasdem Usung Kader, Nurdin Halid Mantap Lawan Nurdin Abdullah
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah membahas peluang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2022. NH Mantap Lawan NA
Wacana Pilgub Sulsel 2022, Ulla Siap, Nasdem Usung Kader, Nurdin Halid Mantap Lawan Nurdin Abdullah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah membahas peluang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2022.
Bahkan, draf usulan revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan atau wali kota tengah dibahas di Senayan.
Jika dewan setuju, maka pilkada serentak yang seharusnya digelar pada 2023 dimajukan setahun.
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Terkait hal tersebut, sejumlah tokoh sudah menyatakan sikap maju bertarung pada Pilgub Sulsel 2022.
Di antaranya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid (NH) dan Ni’matullah Erbe.
Nama lain disebut-sebut juga bakal maju bertarung di Pilgub Sulsel adalah Ketua DPW Nasdem Sulse Rusdi Masse Mappasessu (RMS).
“Jaringan saya tetap solid. Sebagai seorang petarung dan pengabdi untuk negeri tidak ada kata menolak,” tegas mantan Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel tersebut.
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Pria kelahiran Watampone 17 November 1958 menyampaikan jaringan politiknya masih tetap solid hingga saat ini.
Nurdin Halid adalah kandidat pada Pilgub Sulsel 2018 lalu.
Wacana Pilgub Sulsel 2022
Nurdin Halid Mantap Lawan Nurdin Abdullah
Nasdem Usung Kader
revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2019
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid (NH)
Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ni’matullah Erbe
Nurdin Halid-Abd Aziz Qahhar Mudzakkar
Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah Erbe
Affandy Agusman Arief
Nurdin Abdullah (NA)
Peluang Pilgub Sulsel 2022
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