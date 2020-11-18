Pilgub Sulsel 2022
Wacana Pilgub Sulsel 2022, Ni’matullah Siap Dicalonkan, PDIP Sulsel Masih Mau Usung Nurdin Abdullah
Wacana Pilgub Sulsel 2022, Ni’matullah Erbe siap dicalonkan Demokrat, PDIP Sulsel masih mau usung Nurdin Abdullah pada Pilgub Sulsel 2022
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wacana Pilgub Sulsel 2022, Ulla Siap Dicalonkan Demokrat, PDIP Sulsel Masih Mau Usung Nurdin Abdullah.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sulawesi Selatan (DPD PDIP Sulsel) Rudy Pieter Goni menegaskan kesiapan partai tersebut berjuang bersama petahana Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2022.
“(Dukungan) itu hampir pasti, melihat kinerja Bapak Nurdin Abdullah memimpin Sulsel,” kata Rudy Pieter Goni, Selasa (17/11) lalu.
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Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Sulsel tersebut menilai NA memiliki banyak terobosan luar biasa dalam dua tahun memimpin Sulsel.
Menurut Rudy Pieter Goni, PDIP Sulsel belum punya alasan mengusung kandidat lain di Pilgub Sulsel 2022 selain Nurdin Abdullah.
“Sudah on the track. Bapak Nurdin Abdullah memiliki banyak terobosan yang luar biasa, kalau begitu kenapa mesti cari yang lain,” tegas Rudy Pieter Goni.
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Pada Pilgub Sulsel 2018, PDIP bersama partai pengusung lainnya mendukung Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan).
Mengenai peluang Pilgub Sulsel dimajukan ke 2022, Rudy menyatakan PDIP sebagai partai politik akan taat asas.
“Kalau sudah demikian aturannya, kami pasti siap menghadapinya. Cuma tentu butuh kepastian agar persiapan dengan baik dapat dilakukan,” jelasnya.
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Sementara Ketua Partai Demokrat Sulsel Ni’matullah Erbe menyatakan kesiapannya maju bertarung di Pilgub Sulsel.
Wacana Pilgub Sulsel 2022
Ni’matullah Siap Dicalonkan
PDIP Sulsel Masih Mau Usung Nurdin Abdullah
Gubernur Sulsel
Rudy Pieter Goni
Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daera
Prof Andalan
Andi Sudirman Sulaiman
Ketua Partai Demokrat Sulsel Ni’matullah Erbe
Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah Erbe
Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif
Ketua DPW Nasdem Sulse Rusdi Masse Mappasessu (RMS
Sekretaris DPD Partai Hanura Sulsel
Affandy Agusman Arief
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