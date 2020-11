DPRD Gowa Minta Pembangunan Rumah PT Aroel Mandiri Persada Wajib Punya IMB

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA -- Ketua DPRD Gowa Rafiuddin Raping membantah telah mengeluarkan rekomendasi larangan penerbitan IMB di Samata, Kelurahan Romongpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Lahan tersebut berpolemik atas laporan dugaan kasus penyerobotan lahan yang dilayangkan Pemilik Redistribusi kepada DPRD Gowa.

Rafiuddin mengatakan DPRD Gowa menindaklanjuti aduan itu dengan menggelar rapat dengar pendapat pada 25 Agustus 2020 lalu.

Menurutnya, rapat dengar pendapat itu tidak mengeluarkan surat rekomendasi, melainkan sebatas berita acara hasil rapat.

Berita acara rapat diperuntukkan sebagai konsumsi internal DPRD Gowa, belum dipertunjukkan sebagai konsumsi publik.

"Kita belum keluarkan rekomendasi atas aduan tersebut, yang kita keluarkan baru berita acara hasil rapat, itu sifatnya sebatas konsumsi internal DRPD," kata Rafiuddin kepada wartawan, Selasa (3/11/2020).

Rafiuddin menyayangkan berita acara yang dibocorkan ke publik oleh oknum tak bertanggungjawab. Padahal berita acara tersebut sifatnya belum final dan mengikat.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu pun meminta Pihak Developer PT Aroel Mandiri Persada menghentikan sementara

proses pembangunan perumahan sebelum mengantongi IMB.

Sebab, pembangunan perumahan tanpa IMB dinilai melanggar UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002, Perda Kabupaten Gowa No 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung dan Perda Gowa 2018 tentang Retribusi IMB.

"Jadi kita tidak tuduh PT Aroel Mandiri Persada telah melakukan penyerobotan lahan, tapi kita hanya minta penghentian sementara pembangunan sebelum kantongi IMB," terang Rafiuddin.