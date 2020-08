Mayangsari dan Bambang Trihatmodjo Akan Dapat Cucu Baru dari Anak Halimah,Keluarga Cendana Bertambah

TRIBUN-TIMUR.COM - Satu lagi Kabar Gembira dari Keluarga Cendana.

Sosok Bambang Trihatmodjo segera menjadi seorang Kakek.

Setidaknya dua bulan lagi, Mayangsari akan menimang cucu dari anak kandung Halimah.

Yap, sang menantu , Kezia Toemin dikabarkan sedang mengandung tujuh bulan.

Melalui laman Instagram pribadinya, Kezia membagikan potret kehamilannya.

Kezia juga mengungkap jenis kelamin calon buah hatinya.

• Kabar Baik, Bayi Sembilan Bulan Positif Covid-19 di Bone Dinyatakan Sembuh

• Sepakat Latih Barcelona, Intip Statistik Kemenangan Ronald Koeman dengan Quique Setien

• Kiper Sampdoria Ikut Rayakan HUT ke-75 RI

"Going to have competition for bae’s love with another girl soon

(akan bersaing dengan kesayangan suamiku, dengan gadis yang lain, segera)

His dream of becoming a girl dad is finally coming true.

(impiannya menjadi ayah dari bocah perempuan akhirnya segera terwujud)