Pasca Iduladha, Harga Cabe Merah dan Tomat Turun Rp 10 Ribu Sekilo di Pasar Terong Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setelah Hari Raya Iduladha 2020/1441 H, harga cabe merah dan tomat mengalami penurunan di Pasar Terong, Jl Pasar Terong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.

Sebelum lebaran, harga cabe merah Rp 30 ribu per kilo, namun setelah lebaran Iduladha turun menjadi Rp 20 ribu per kilo.

Sedangkan harga tomat sebelum lebaran Rp 18 ribu per kilo, setelah lebaran turun menjadi Rp 8 ribu per kilo.

"Iye setelah lebaran harga cabe merah dan tomat turun hingga Rp 10 ribu, sebelum lebaran harga cabe merah Rp 30 ribu per kilo sekarang turun Rp 20 ribu per kilo. Sedangkan harga tomat sebelum lebaran Rp 18 ribu perkilo, sekarang jadi Rp 8 ribu per kilo," ujar Dg Caya saat ditemui di Pasar Terong Makassar, Selasa (4/8/2020).

Menurut Dg Caya, harga cabe merah dan tomat turun karena banyak stok barang dan kurangnya pembeli setelah lebaran.

Sedangkan harga cabe rawit setelah lebaran mengalami kenaikan hingga Rp 7 ribu per kilo.

"Harga cabe rawit naik setelah lebaran hingga Rp 7 ribu, sebelum lebaran harga cabe rawit Rp 5 ribu per kilo, sekarang Rp 12 ribu per kilonya," tuturnya.

Kenaikan harga cabe rawit dikarenakan stok barang kurang.

"Stok cabe rawit kurang makanya harganya naik," ujarnya.(*)

Laporan Wartawan tribun-timur.com, Sayyid Zulfadli