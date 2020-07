Danny, Ical dan None Salat Idul Adha di Makassar, Appi di Jakarta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Empat Bakal Calon Wali Kota Makassar merayakan hari raya Idul Adha bersama sanak keluarga, Jumat (31/7/2020).

Syamsu Rizal milsanya, bersama keluarga salat di Masjid Baitul Khaer Jl Deng Tata Makassar.

"Kami sekeluarga memohon keikhlasanta' memaafkan kami lahir dan batin. Semoga hikmah ketaatan dan keikhlasan serta pengorbanan Nabiullah Ibrahim AS dan Ismail AS menjadi momen terbaik untuk saling memaafkan," ujar Syamsu Rizal via pesan WhatsApp.

Selain itu, saling mendukung dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan aktual, terutama Covid-19.

Ditanya terkait kurban dimana? Ada beberapa tempat, tidak usah tanya berapa nah," jelas Deng Ical.

Begitu juga dengan Irman Yasin Limpo. Ia salat Idul Adha di Makassar bareng keluarganya.

“Saya salat id di Antang,” ujarnya singkat via WhatsApp, Jumat sore.

Ketika ditanya apakah None berkurban tahun ini? Mantan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel itumembenarkan.

“Pastimi orang berkurban,” katanya. Namun berapa jumlahnya ia tidak menginformasikan.

Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto pun demikian. Pada akun sosial media Instagram, @dpramdhanpomanto ia mengunggah foto sedang salat idul adha di salah satu masjid.