Sederet Fakta Album Baru Taylor Swift Folklore, Usung Gaya Indie hingga Kejutkan Penggemar

TRIBUN-TIMUR.COM - Kejutkan penggemar, penyanyi Taylor Swift merilis album terbaru berjudul “Folklore” pada, Kamis (23/7/2020), tengah malam waktu Amerika.

Berdasarkan waktu Indonesia, perilisan album kedelapan Taylor Swift jatuh pada, Jumat (24/7/2020) hari ini.

“Kejutan, Tengah malam ini saya akan merilis album baru. Saya mencurahkan semua keinginan, impian, ketakutan, dan renungan di album ini,” tulis Taylor Swift di akun Twitter-nya @taylorswift13.

Taylor Swift (Istimewa)

Selain di Twitter, Taylor Swift juga mengunggah di Instagram, dan tab komunitas di kanal Youtube-nya.

Terdapat 16 lagu yang telah dirilis Taylor di Youtubenya, yakni cardigan, the 1, the last great american industry, exile, my tears ricochet, mirrorball, seven, august, this is me trying, illicit affairs, invisible string, mad woman, ephipany, betty, peace, dan hoax.

Berikut sejumlah fakta album baru Taylor Swift: