Iqbal Suhaeb Instruksikan Refocusing Anggaran Sikapi Covid-19

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menginstruksikan jajarannya untuk segera lakukan refocusing atau realokasi anggaran untuk penanganan wabah Covid-19.

Hal ini disampaikan langsung Iqbal Suhaeb saat rapat daring bersama sejumlah pimpinan SKPD se-Kota Makassar, Jumat (27/3/2020).

Menurutnya anggaran seluruh SKPD perlu direalokasi, menghilangkan kegiatan yang bersifat seremoni termasuk anggaran perjalanan dinas untuk dialihkan atau difokuskan pada kegiatan penanggulangan dampak virus Covid-19.

Bantuan tersebut akan sangat baik jika sifatnya sebagai bantuan langsung. Ia mencontohkan seperti revisi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Kota Makassar.

"Sejenis bantuan langsung, social savety net untuk masyarakat miskin, saya suka yang dilakukan Dinas Koperasi dengan merevisi kegiatannya yang sifatnya seremonial, dan menggantinya dengan membeli kain," katanya.

'Dan kain itu diberikan ke UKM untuk selanjutnya dibuat masker yang bisa dijual ke masyarakat sehingga bisa tetap survive," lanjutnya.

Demikian pula dengan Dinas Sosial yang menggunakan anggarannya untuk memberi bantuan sembako kepada masyarakat melalui tenaga sukarela di kelurahan.

Mereka bakal mendata dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga RW dan RT siapa saja masyarakat miskin yang terdampak dengan kebijakan social distancing ini.

"RT/RW lah yang akan membagi ke setiap masyarakat, sehingga physical distancing-nya tetap kita jaga. Datanya harus akurat, by name by address harus jelas. Kita juga arahkan dana kelurahan kepada sifatnya yang miskin baru. Kegiatan tersebut jangan terjadi pengumpulan," tuturnya.

Untuk pengadaan sembako, kata Iqbal, akan menjadi tanggung jawab dari Dinas Perdagangan sehingga keduanya akan berkolaborasi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.