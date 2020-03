Ini yang Dilakukan Anggota Polres Pelabuhan Makassar Agar Tetap Bugar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepolisian Resort (Polres) Pelabuhan Makassar melaksanakan kesamaptaan kesehatan jasmani berkala, Selasa (10/3/2020), pagi.

Kegiatan ini dilaksanakan di Taman Gong SMK, Jl WR Supratman, Kecamatan Ujung Pandang di depan Kantor Polres Pelabuhan.

Paurlat Bagsumda Polres Pelabuhan Makassar, Ipda Jack Wuisan mengatakan kesamaptaan ini adalah agenda rutin yang dilaksanakan kepolisian setiap dua kali dalam setahun.

"Ini berdasarkan arahan dari Mabes Polri, dilaksanakan dua kali bulan Maret dan Bulan Juli," katanya saat ditemui tribun-timur.com di sela-sela kegiatan.

Kesamaptaan ini, sambung Jack, meliputi kegiatan lari dengan waktu 12 menit, Pull Up, Sit Up, Push Up dan latihan bela diri.

Paurlat Bagsumda Polres Pelabuhan Makassar, Ipda Jack Wuisan di sela-sela kesamaptaan jasmani berkala di taman Gong SMK Polres Pelabuhan Makassar. Selasa (10/3/2020). (Kaswadi Anwar)

Kegiatan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari. Mulai Selasa (10/3/2020) hingga Kamis (12/3/2020) dengan melibatkan anggota dan pegawai Polres Pelabuhan Makassar.

Menurut Jack, kesamaptaan ini untuk menjaga dan mengukur tingkat kemampuan jasmani anggota Polres Pelabuhan ketika bertugas.

"Menjaga kebugaran dan kesehatan anggota, sehingga ketika bertugas dapat menjalankan fungsi dan tugas dengan maksimal," ucapnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Kaswadi Anwar

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)