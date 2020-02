3 Pianis Berbakat Pukau Ratusan Penonton Konser Rapsodia Nusantara di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tur Konser Nasional 2020 sukses menghibur ratusan penonton di Hotel Aryaduta Jl , Kota Makassar, Minggu (9/2/2020) sore.

Dalam konser bertajuk Rapsodia Nusantara menampilkan maestro piano Ananda Sukarlan dan dua pianis muda Michael Anthony dan Vivienne Thamrin.

Ratusan penonton memadati Ballroom Hotel Aryaduta mulai pukul 15.00 Wita.

Kota Makassar terpilih menjadi Konser I dalam agenda Tur Nasional Rapsodia Nusantara 2020.

Konser dibuka dengan penampilan Makassar Youth String Orchestra. Sekitar 30 pemain alat musik gesek seperti biolo dan cello tampil memukau.

Selanjutnya diisi dengan penampilan tiga pianis secara acak.

Ananda Sukarlan menampilkan Rapsodia Nusantara 15, Variations on SM Mochtar's "Kasih Ibu" dan Mendelssohn's Wedding March Going East.

Michael Anthony memainkan lantunan piano Rapsodia Nusantara no 1 (Betawi), Rapsodia Nusantara no 5 (Makassar) dan Two Preludes of Sergei Rachmaninov.

Untuk diketahui Michael Anthony merupakan pianis berusia 14 tahun yang menderita tuna netra dan autis. Kendati demikian ia mampu memainkan piano dengan begitu indah.

"Michael dianugrahi pitch yang sempurna, memori audio dan tata letak keyboard yang luar biasa sehingga memungkinkan dia untuk menggerakkan jari-jarina di piano dengan akurat. Konser ini juga bertujuan untuk menginspirasi bahwa mereka yang keterbatasan memiliki bakat yang luar biasa," kata Ananda Sukarlan.