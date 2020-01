Pendidikan Vokasi Keteknikan PPs UNM Gelar Pelatihan Kewirausahaan di SMKN 2 Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Program Studi (S3) Pendidikan Vokasi Keteknikan Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Makassar (UNM), menyelenggarakan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi siswa di SMK Negeri 2 Kota Makassar, Kamis (16/1/2020).

Kegiatan ini terselenggara sebagai salah bentuk kerjasama (MoU) antar Program Studi (S3) Pendidikan Vokasi Keteknikan PPs UNM, dengan pihak sekolah SMK Negeri 2 Kota Makassar.

Kepala UPT SMK Negeri 2 Kota Makassar, Natsir mengatakan, Kegiatan seperti ini tentu sangat membantu dan memberikan perspektif baru mengenai dunia usaha terhadap siswa.

Kegiatan seperti ini perlu diapresiasi sebagai salah satu bentuk memberikan pengenalan pendidikan kewirausahaan bagi para siswa.

Ia berharap agar pendidikan tinggi (Universitas) agar sering-sering turun ke sekolah, untuk memberikan pemahaman baru dan pengetahuan baru.

Ketua Program Studi (S3) Pendidikan Vokasi Keteknikan PPs UNM Purnamawati, menyampaikan kepada para peserta agar selalu meningkatkan kompetensi.

Ia juga menambahkan, untuk memulai suatu usaha dimulai mindset yang baik untuk menanamkan jiwa kewirausahaan.

Harapannya melalui kegiatan ini, para peserta tergerak untuk memiliki jiwa wirausaha agar menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

Pada kegiatan ini, mengangkat tema "Set Your Mind To Be Enterprenuer".

Diharapkan melalui kegiatan ini, para peserta mau mengubah mindsetnya dari pencari kerja kepencipta lapangan kerja, atau Job Seeker ke Job Creator.