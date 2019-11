Menyoal Pendidikan di Indonesia

Oleh: Khalil Nurul Islam

Alumni UIN Alauddin Makassar

Manusia pada umumnya bertindak sesuai dengan apa yang mereka pahami, tergantung dari seberapa besar pengalaman dan pengetahuan yang mengisi dimensi perangkat brain (otak) mereka. Maka dari itu, untuk mengatasi disorientasi sumber daya manusia (SDM) dibutuhkan penguatan SDM dalam memajukan pembangunan, terutama dalam menyelesaikan masalah SDM seperti masalah pengangguran yang selalu menjangkiti Indonesia.

Prof Dr H Baso Amang SE MSi, dosen di Pascasarjana Universitas Indonesia Timur (UIT), saat membawakan mata kuliah Manajemen SDM. Beliau Membedakan antara pelatihan dan pendidikan. Di mana pelatihan melahirkan skill. Sedangkan pendidikan melahirkan knowledge (pengetahuan).

Seseorang yang memiliki skill hanya mampu dengan satu hal saja sesuai bidang skillnya atau tujuan akhirnya adalah kembali ke tempat semula. Sedangkan seseorang dengan pengetahuan akan mampu dengan bidang apa saja atau tujuan akhirnya adalah all jobs.

Pendidikan menjadi salah satu sektor yang urgen sekaligus vital dalam suatu pembangunan. Karena sektor pendidikan mencakup seluruh sendi dalam kehidupan manusia. Sebagai salah satu tolok ukur kualitas SDM dapat dilihat dari visibilitas mereka dalam berpikir dan bertindak. Dengan pendidikan seorang bisa menjawab berbagai pertanyaan dan tuntutan zaman, serta terhindar dari kemandekan.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” (Nelson Mandela).

Statemen Nelson Mandela juga menguatkan akan urgensi dari sektor pendiddikan ini bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Namun masih sering terjadi distorsi dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Ketika pendidikan hanya dijadikan sebagai formalitas untuk mengejar gelar dan ijazah dengan mengesampingkan substansi dari pendidikan itu sendiri. Dalam menghadapi bonus demografi yang diterima oleh penduduk Indonesia di mana 70 persen populasi Indonesia merupakan penduduk usia produktif. Bonus demografi bisa saja menjadi boomerang ketika Indonesia tidak mampu memanfaatkan bonus demografi tersebut. Bonus demografi Indonesia diprediksi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) akan berakhir tahun 2036 mendatang sebagaimana dilansir dari kompas.

Maka dibutuhkan peningkatan kualitas SDM sedini mungkin. Soekarno sang proklamator bangsa pernah berkata “Beri aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia.”

Bukan tidak mungkin statemen sang proklamator bangsa menjadi meleset jauh ketika para pemuda Indonesia jauh dari harapan akan kualitas dan mentalitas mereka.