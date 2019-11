Jelang HUT ke-74 Korps Brimob, Personel Yon C Pelopor Ziarah Ke TMP Bone

Personel Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel beserta bhayangkari melakukan ziarah ke Taman Makam Pahalwan(TMP) Bone di Jl Gatot Subroto, Kecamatan Tanete Riattang, Kota Watampone, Jumat (08/11/2019).

Kegiatan tersebut dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun(HUT) ke-74 Korps Brimob Polri dan menyambut Hari Pahlawan.

Komandan Batalyon(Danyon) C Pelopor Kompol Nur Ichsan yang memimpin langsung ziarah tersebut menyebutkan tujuan ziarah ini untuk mengenang dan menghormati jasa jasa para pahlawan.

"Kita sebagai generasi penerus harus tahu betul sejarah perjuangan para pahlawan sehingga kita tidak akan pernah melupakan sejarah perjuangan beliau (para pahlawan)," kata Kompol Nur Ichsan dalam rilisnya kepada tribunbone.com, Jumat (8/11/2019).

"Para pahlawan telah berjuang demi kemerdekaan republik indonesia yang saat ini kita tinggal menikmati kemerdekaan dengan berbuat yang terbaik demi kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia," katanya.

Lanjut, Danyon C Pelopor menambahkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara serentak oleh Satuan Brimob Polda Sulsel, baik di Makassar, Pare pare maupun Bone.

"Untuk di Makassar dipimpin langsung oleh Dansat Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Muhammad Anis, sedangkan di Pare-Pare dipimpin Danyon B Pelopor,"tambahnya.

Turut hadir pada kegiatan ini, para Pasi dan Danki jajaran Batalyon C Pelopor, Ketua Bhayangkari Ranting Yon C Pelopor Suriaty Ichsan beserta pengurus dan bhayangkari Yon C Pelopor.

Diketahui, Yon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel bermarkas di Jl MH Thamrin No 70 Watampone, Kecamatan Tanete Riattang.

Batalyon C Pelopor memback Up 6 Polres di wilayah Polda Sulsel yakni Polres Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai, Bulukumba dan Selayar.

