Penggunaan Solar di Sulsel Sudah Over 17 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pertamina MOR VII Sulawesi menanggapi keluhan sejumlah sopir truk dan asosiasi terkait pembatasan BBM jenis solar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mitra PT Pertamina Persero.

Diketahui, sejumlah sopir truk masih kesulitan memperoleh solar bersubsidi, meskipun surat edaran resmi No 3865.E/Ka BPH/2019 tentang Pengendalian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu 201, yang dikeluarkan BPH Migas pada 29 Juli 2019 lalu telah direvisi.

Dengan revisi tersebut, BPH Migas telah membolehkan kendaraan angkutan logistik seperti dump truck, truk trailer di atas 6 roda untuk menggunakan BBM bersubsidi, yang sebelumnya dilarang.

Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR VII Sulawesi Hatim Ilwan mengatakan, Pertamina sebenarnya tak membatasi distribusi solar ke masyarakat, hanya saja kuotanya yang memang telah melebihi batas.

“Sebenarnya semuanya normal, cuma memang kuota solar di Sulsel untuk 2019 itu sudah over kuota lebih dari 17 persen dari kuota yang semestinya,” kata Hatim kepada Tribun Timur, Jumat (1/11/2019).

Menurut Hatim, kuota yang sudah terbatas itu disiasati SPBU, agar distribusinya ke masyarakat sekitar dapat lebih merata.

“Artinya memang, kelihatan kami tak pernah meminta ke SPBU untuk membatasi, tapi memang SPBU juga harus punya konsep supaya masyarakat semua bisa terlayani dengan baik. Sopir truk atau logistik meminta supaya bisa mengisi sampai full, tapi memang akhirnya mereka harus mengisi beberapa kali di beberapa SPBU,” kata Hatim

“Ini cara yang kelihatannya diambil SPBU agar kuota solar yang diterima bisa sampai ke seluruh masyarakat, tak hanya sopir truk tapi secara umum yang memakai solar,” tambah Hatim.

Lanjut Hatim, hingga September, kuota solar di Sulsel sudah over sekitar 17 persen, dari kuota 2019. Sementara penggunaan solar sendiri cenderung meningkat.

“Tahun ini memang relatif turun dibanding tahun lalu sekitar 10 persen,. Sementara melihat tren solar kecenderungannya selalu naik sekitar 3-5 persen. Sekarang sudah over kuota 17 persen per September, artinya kita harus jaga sampai akhir tahun agar tak sampai melebihi over kuota,” bebernya.