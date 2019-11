Semarak Hari Listrik Nasional ke-74, PLN Gelar Sunatan Massal

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 44 anak dari berbagai wilayah di Makassar mengikuti acara sunat massal yang diselenggarakan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Sulselrabar, Jumat (1/11/2019) pagi.

Sunat massal ini sebagai rangkaian acara memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-74 dan program One Man One Hope. One Man One Hope merupakan program yang digagas oleh pegawai PLN, untuk masyarakat yang kurang beruntung.

Manager Komunikasi Eko Wahyu Prasongko mengatakan, program One Man One Hope terkait kegiatan sunatan massal ini dana yang dikeluarkan merupakan dari seluruh pegawai PLN.

"Sunatan massal ini dalam rangka membantu bagi keluarga yang tidak mampu yang diberikan dari seluruh pegawai PLN," ujar Eko.

Selain itu, pihak PLN juga memberikan santunan kepada peserta sunatan massal yang ada.

“Ada souvenir, termasuk sarung, alat-alat sekolah, obat untuk masa penyembuhan nanti dan santunan untuk anak yatim,” tambahnya.

PLN berharap ke depannya, kegiatan ini akan terus berlanjut dan program One Man One Hope selanjutnya akan adanya pelayanan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu khususnya di darah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)

Anti salah satu warga Bonto Makkio mengaku sangat bersyukur dengan adanya kegiatan sosial tersebut.

“Saya senang ada acara ini, walaupun anak saya awalnya sempat takut namun dengan bujukan dari pegawai PLN yang baik, Alhamdulillah akhirnya mau disunat," ujarnya.

