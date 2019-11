VIDEO: Danyon C Pelopor Brimob Bone Anjangsana ke Rumah Purnawirawan dan Warakawuri

TRIBUNBONE.COM, WATAMPONE - Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor, Kompol Nur Ichsan beserta Ketua Bhayangkari Ranting Yon C Pelopor dan para Perwira jajaran Yon C Pelopor melaksanakan anjangsana, Jumat (1/11/2019).

Anjangsana ke sejumlah rumah purnawirawan dan warakawuri (janda) Brimob di Bumi Arung Palakka, Kabupaten Bone.

Baca: Produk Susu Turun Harga di Indomaret

Kompol Nur Ichsan menuturkan kegiatan tersebut dalam rangka menyambut HUT ke-74 Korps Brimob.

"Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun dalam rangka HUT Brimob," kata Kompol Nur Ichsan kepada TribunBone.com, Jumat (1/11/2019).

Baca: Perda Peleburan Organisasi Pemprov Sulsel Akhirnya Disetujui Dewan

Ia menyebutkan ada lima rumah yang dikunjungi.

Yakni rumah Kompol purn Muh Yunus Umar, Ipda purn Abd Azis Nasir, Warakawuri AKP Beddu L, Warakawuri Brigadir Amrizal, dan Warakawuri Brigadir Dani S Ndun