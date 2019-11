Produk Susu Turun Harga di Indomaret

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Toko ritel Indomaret kembali menghadirkan promo turun harga.

Pantauan Tribun Timur di Indomaret Barombong Makassar, Jumat (1/11/2019) produk susu dan menu sarapan instan turun harga.

Mulai dari L'agie Hegel Slag Safari Polos 100 gram Rp 5.400 sisa Rp 4.900 per bungkus.

Diabetamil Sweetener 50's Rp 18.400 sisa Rp 14.900 per box. ABC kopi Instant, Kopi plus Gula dan Susu 10x31 gram Rp 12.300 sisa Rp 11.700 per bungkus.

Nestle Cerelac Nutripuff Tomatto atau Spinach 25 gram Rp 23.600 sisa Rp 18.600 per dua bungkus. Indocafe Cappucino 10x25 gram diskon Rp 2 ribu.

Max Tea Instant Drink Lemon Tea 5x25 gram diskon Rp 2 ribu per box.

Sementara untuk Cooking Corner, Indomie Goreng Jumbo semua varian Rp 9.900 sisa Rp 8.700 per tiga bungkus.

Gaga Mie Instant Goreng 100 Extra Pedas 75/85 gram harga spesial Rp 7 ribu per tiga bungkus.

Ajinomoto Mie Instant Yum Yum Rasa TomYum Udang 70 gram Rp 15 ribu sisa Rp 11.500 per tiga bungkus.

Indofood Sambal 135/140 ml senua varian Rp 6 ribu sisa Rp 4.900 per botol.