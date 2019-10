Pelatih Asing Persebaya Pilih Mundur! Baru Sebulan Dampingi Irfan Jaya Cs

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Persebaya Surabaya ‘kehilangan’ pelatih asing Wolfgang Pikal per 30 Oktober 2019 atau sehari pascakalah 2-3 dari PSS Sleman.

Setelah pertandingan, sejumlah pendukung Persebaya turun ke lapangan dan merusak beberapa fasilitas Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Baca: BREAKING NEWS: Persebaya Umumkan Tak Bisa Lawan PSM Makassar di Gelora Bung Tomo

Baca: Profil Kapolri Komjen Idham Azis, Foto Cantiknya Fitri Handari Sang istri, Kehebatan Anak, Masa Lalu

Baca: 3 Berkas Tersangka Dugaan Korupsi Paud Bone Dilimpahkan ke Kejari

Baca: Faisal Oddang dan Peradaban Manusia Bugis

Wolfgang Pikal menyatakan mundur dari kursi panas pelatih Persebaya Surabaya yang baru didudukinya kurang lebih sebulan.

Melalui akun Twitter resmi Persebaya, video pernyataan mundur pria kelahiran Australia ini diunggah Rabu (30/10) pada pukul 14.50 WIB.

Persebaya Surabaya ketika masih diperkuat Amido Balde di awal Liga 1 2019 (PSSI.ORG)

”Saya mau bilang terima kasih untuk Persebaya, saya mau bilang terima kasih untuk manajemen Persebaya dan pemain Persebaya,” ujar Wolfgang Pikal seperti yang dikutip dalam video itu.

”Hari ini, 30 Oktober 2019, saya mundur sebagai pelatih kepala Persebaya.”

Djajang Nudjaman (Djanur) ketika masih melatih Persebaya. Djanur mundur dari Persebaya di Liga 1 2019. (Persebaya)

”Ini memang menjadi tanggung jawab pekerjaan sebagai head coach. Ini risiko dari pekerjaan dari pelatih,” tuturnya.

Pikal juga mengatakan, dia berharap Persebaya memiliki hal baik ke depan sepeninggalnya.

Pelatih Persebaya Djadjang Nurdjaman dan asisten pelatih Bejo Sugiantoro memberikan intruksi kepada pemain saat latihan di Stadion Segiri, Samarinda, (22/6/2019). (Persebaya)

”Saya juga mau bilang ke depan Persebaya bisa maju lagi, bangkit lagi, dan berprestasi lagi,” tutur Pikal.

”Sebab, klub ini luar biasa dan manajemennya luar biasa. All the best untuk Persebaya,” ucapnya menambahkan.

Baca: Gagal Main di GBT, Manajemen Persebaya Masih Cari Stadion Pengganti untuk Hadapi PSM Makassar

Baca: Pusat Bahasa UINAM Motivasi Mahasiswa Lanjut Studi ke USA

Baca: DPRD Mamasa Nilai Alasan Keterlambatan Gaji Honorer RSUD Kondosapata Tidak Masuk Akal