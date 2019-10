Pemuda Depresi

Oleh: Muhammad Riszky

Mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Makassar

Sejarah telah mencacat berbagai peristiwa penting yang dilakukan oleh pemuda dalam kemajuan bangsa Indonesia. Dimulai dari membangun semangat persatuan bangsa, terlibat dalam upaya kemerdekaan, menjadi mitra kritis pemerintah hingga reformasi. Setelah itu, pemuda bergerak sesuai dengan bakat dan minat masing-masing.

Bila merujuk Proyeksi Penduduk Indonesia yang disusun oleh Bappenas dan BPS, Indonesia mendapatkan bonus demografi dan mencapai puncak tahun 2028-2030. Kepala BPS, Suryamin mengungkap bahwa hingga tahun 2028-2030 orang produktif menanggung 44 orang nonproduktif.

Usia produktif pada tahun 2030-2040 diprediksi mencapai 64 persen dari total penduduk yang diproyeksi sebesar 297 juta jiwa. Begitu besarnya potensi usia produktif, tentunya pemuda sekarang yang akan berada menjadi pilar-pilar pembangunan bangsa ke depannya. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dr Eni Gustina mengungkap bahwa untuk menjamin suksesnya bonus demografi, yang mesti menjadi perhatian serius yakni kesehatan mental.

Mental Pemuda

World Health Organization (WHO) melalui rilisnya Depression and Other Common Mental Disorder: Global Health Estimates pada tahun 2017 mencatat jumlah penduduk Indonesia yang mengalami depresi 3,3 persen atau sekitar 8.114.774 jiwa.

Bila merujuk data dari Global Health Data Exchange, jumlah penderita depresi penduduk Indonesia rentang usia 15-34 tahun tahun 2017 sebanyak 2,37 persen.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Kemenkes RI pada tahun 2018 menunjukkan prevalensi depresi penduduk usia 15 tahun ke atas berada pada 6,1 persen dan hanya 9 persen yang mendapatkan penanganan medis.

Temuan lainnya, prevalensi gangguan mental emosional yakni 9,8 persen yang mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 sebesar 6 persen. Jika dibandingkan dengan negara lain, tingkat depresi penduduk Indonesia relatif lebih rendah. Walapun begitu, bukan berarti depresi sebagai masalah yang dikesampingkan.

Salah satu dampak dari dari depresi itu sendiri yakni berpengaruh pada memori seseorang. Sebuah studi longitudinal yang dilakukan oleh Amber John bersama 5 peneliti pada tahun 2019 mengungkap bahwa depresi yang dialami seseorang berusia 20an tahun berdampak

pada menurunnya daya ingat saat memasuki usia 50 tahun.