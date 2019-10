VIDEO: Detik-detik Pengundian Grand Prize Panen Hadiah Simpedes BRI Jeneponto

TRIBUNJENEPONTO.COM, BONTORAMBA - Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jeneponto, menggelar panen hadiah Simpedes.

Panen hadiah Simpedes periode 1 Maret sampai 31 Agustus ini dipuasatkan di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Jeneponto, Sulsel, Kamis (17/10/2019) siang.

Sejumlah hadiah pada kegiatan tersebut disediakan BRI Jeneponto seperti hadiah utama satu unit mobil Daihatsu Sigra.

Dua All New Scoopy Stylish Plus, empat Beat CW Plus HML, empat beat Pop ESP CW, lima dispenser hot cold galon bawah, empat tv led lg 43 inch, tujuh tv led lg 32 inch, enam kulkas 2 pintu, delapan kulkas satu pintu, dan sembilan mesin cuci 2 tabung.

Ketegangan pun terjadi saat panitia akan mengumumkan pemenang undiang hadiah utama.

Anggota DPRD Jeneponto Nur Amin Tantu bersama kepala cabang BRI Jeneponto Joko Pranowo didapuk melakukan pengundian.

"Intinya siapupun yang mendapat grand prize dari BRI itu adalah rezeki dari Allah SWT," kata anggota DPRD Jeneponto dari partai Golkar itu.

Ratusan warga padati lokasi pengundian Panen hadian simpedes periode 1 Maret sampai 31 Agustus di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Jeneponto, Sulsel, Kamis (17/10/2019) siang (ikbal/tribunjeneponto.com)

"Hasil undian ini murni, tak ada rekayasa juga manipulasi sesuai aturan yang ada di BRI," pungkasnya.

Usai melalui masa tegang soal siapa pemenang door price tersebut, akhirnya satu unit mobil Daihatsu Sigra jatuh kenasaba bernama Syamsuar Syam dari kantor cabang unit Balang Jeneponto. (TribunJeneponto.com)

