Gubernur Sulsel Ajak NU Kota Makassar Jadi Mitra Strategis Pemerintah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Makassar, melakukan silaturahim dengan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof Nurdin Abullah di ruangan kerjanya, Minggu (29/9/20190.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulsel mengajak PCNU Makassar menjadi mitra strategis pemerintah, khususnya dalam hal meningkatkan toleransi antar umat beragama.

"Mengingat Kota Makassar bukan hanya menjadi centrum kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan, tapi epicentrum kehidupan Indonesia timur,"kata Nurdin Abdullah dalm rilis PCNU Kota Makassar kepada Tribun-Timur.com, Minggu (29/9/2019).

Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Makassar Dr KH. Kaswad Sartono menyambut baik ajakan Gubernur Sulsel. Kata dia, PCNU Kota Makassar siap bersama-sama pemerintah menjadikan Makassar sebagai kota yang ramah dan toleran.

"Sesuai tugas NU yaitu menjaga Aswaja, menjaga NKRI dan menjaga Islam rahmatan lil alamin,"ucap KH Kaswad Sartono.

Pada kesempatan itu, Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Makassar, juga melaporkan launching pembangunan gedung baru NU berlantai enam yang berlokasi di Jl. Darul Ma'arif, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo.

Jajaran PCNU Kota Makassar diterima oleh Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah dalam kunjungan silaturahim di ruangan kerjanya Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Minggu (29/9/2019) (Sekertaris PCNU Kota Makassar Usman Sofian)

Jajaran pengurus NU Kota Makassar yang hadir mendampingi Ketua Tanfidziyah, KH. Kaswad Sartono, diantaranya; Farouk M Betta, Saifullah Rusmin, Usman Sofian, Hasnawi Makkatutu dan Ketua Ansor Kota Makassar Harun Al Rasyid.

"Silaturrahim ini masih dalam rangkaian persiapan pelantikan dan musyawarah kerja pengurus cabang, lembaga dan lajnah Nahdlatul Ulama Kota Makassar Masa Khidmat 2019-2024,"tambah Sekertaris PCNU Kota Makassar Usman Sofian.

Usman mengatakan, pelantikan dan musyawarah kerja rencananya akan digelar pada tanggal 11 Oktober 2019 di Four Points by Sheraton, dirangkaikan Halaqah Kebangsaan oleh Ketua Umum PBNU Prof Dr KH Said Aqil Siroj MA. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

