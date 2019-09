Dulu Artis Cantik Seksi Ini Hampir Jual Diri Demi Anak, Kabarnya Kini Jauh dari Sorotan Kamera 

TRIBUN-TIMUR.COM - Masih ingat dengan artis senior Five Vi?

Nama Five Vi bersinar sejak tahun 2007 saat memainkan film Terowongan Casablanca.

Sering berpenampilan seksi, pemilik nama lengkap Fivey Rachmawati punya banyak penggemar.

Sayangnya, Five Vi sempat dirundung masalah yang cukup berat.

Five Vi mengklaim kalau anaknya, Bilqis, telah diculik oleh mantan suaminya sendiri, Iwan Setya Budiman.

Five Vi dan Iwan sendiri sudah resmi bercerai pada tahun 2006.

Saat itu, Ia mendapatkan hak untuk mengasuh putrinya.

Namun Ia tak merasakan putusan pengadilan untuk membesarkan putrinya.

“Kronologinya anakku diculik saat itu sama bapaknya.

"Anak itu dipaksa untuk dipisahkan sama saya dan kondisinya masih menyusui usia lima bulan.

Saya mengira mantan suami culik anak itu karena memang dia tidak mau diceraikan oleh saya,” ungkapnya dilansir dari Tribunnews.

Five Vi mengaku kalau Iwan merayu kakaknya yang sedang menjaga Bilqis saat itu.



“Jadi pas dibawa, mobil diluar rumah sudah siap membawa Iwan dan Bilqis. Jadi sudah langsung jalan mobilnya,” tuturnya.

Five Vi mengaku kerap dapat kekerasan dalam rumah tangga

Akibat kejadian itu, Five Vi merasa terkejut.



“Di situ saya syok dan terguncang, dikuatkan oleh orang tua saya karena mereka tau saya down.



Saya cuman bisa nangis, ibu saya menangis bilang ini diculik.



Tapi keluarga mantan suami mendukung.



Saya lapor ke polisi nggak bisa karena diambil suami sendiri,” tuturnya.



Dalam perjuangannya mendapatkan Bilqis, Five Vi harus mendapat cobaan lain.



Ia sempat akan dijual ke seseorang demi uang untuk mendapatkan putrinya.



“Sebenarnya luka yang lama banget. Kalau saya cerita satu-satu sudah nggak ada kepercayaan.



Saya terakhir tuh pernah mau dijual ke seseorang supaya bisa dapatkan anak.



Saya bilang ke orang itu, kalau istilahnya dalam agama bunuh diri nggak boleh, apalagi jual diri,” sambung Five Vi.



Kini wajah Five Vi sudah jarang terlihat di layar kaca televisi maupun dalam film.



Dilihat dari Instagram pribadinya, Five Vi sedang disibukkan dengan berbagai agenda politiknya.



Five Vi bahkan kerap membagikan kegiatannya dalam berpolitik di akun Instagram pribadinya.



Dianugerahi badan yang bagus membuatnya selalu bersyukur.



Dalam berpakaian kini Five Vi lebih tertutup dibandingkan awal dirinya berkarier di dunia entertainment.



"Five Vi dulu orang belum seksi dia udah seksi," tanya Melaney Ricardo kepada Five Vi seperti yang dikutip dari tayangan Call Me Mel Selasa (30/4/2019).



"Tapi yang gue lihat sekarang, Five Vi nggak tahu hijrah atau gimana kayaknya jadi tertutup ya sekarang," ujar Melaney Ricardo.



"Lebih Classy, kenapa? emang nggak mau terbuka kayak dulu lagi?" imbuh Melaney.



Five Vi pun blak-blak an alasan dirinya kerap tampil seksi.



"Emang TV juga nggak boleh kan, kadang-kadang memang by order kan," ungkap Five Vi.



"Kaya dulu itu bukan aku yang sebenernya meng-image kan diri sebagai aktris seksi,"



"Tapi produser, sutradara kasih aku peran seperti itu," imbuh Five Vi.



Five Vi juga membantah tudingan dirinya telah melakukan operasi plastik.



"Kalau palsu sih enggak, paling filler di bibir," ungkap Five Vi.



Five Vi juga sering terlihat melancong ke luar negeri.



Mulai dari Eropa sampai Asia, semua didatanginya.



Tak hanya jalan-jalan, Ia juga sering membagikan fotonya saat kulineran. (*)