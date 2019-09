International Hotel Chain Hadirkan Program Loyalis, Ini Keuntungan Bagi Pelanggan Setianya

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - International Hotel Chain, memiliki 4.100 unit hotel di seluruh dunia.

Saat ini, International Hotel Chain menghadirkan program loyalis bagi para pelanggan setianya yaitu Best Western Reward (BWR).

BWR merupakan sebuah loyalty program yang memberikan keistimewaan bagi pelanggan setianya diseluruh dunia.

Adapun kartu Best Western Rewards ini terbagi dalam beberapa level yaitu blue, gold, platinum, diamond, sampai dengan level tertinggi yaitu diamond select.

BWR juga memberikan keuntungan bagi pelanggan setianya yaitu prioritas check in, late check out sampai pukul 16.00 Wita, fleksibel check-in / check out, kamar selalu tersedia.

Selain itu, 30% discount laundry, 50% discount makanan, 30% discount massage, welcome fruit, free tambahan makan pagi, afternoon tea & free upgrade kamar.

Corporate Director of Sales & Marketing, Andriana Hendrawati mengatakan, bagi pelanggan setia Best Western Hotel & Resort, dapat menikmati dari keuntungan loyalty program ini.

Caranya cukup mendaftar secara gratis di setiap Best Western Hotel & Resort di Indonesia.

Selain pendaftaran member gratis, point Best Western Rewards yang dikumpulkan tidak akan pernah expire, serta penukaran point tersebut bisa mendapatkan free room, ataupun merchandise dari Best Western Hotel & Resort.

Sementara General Manager Best Western Plus Makassar Beach, Saeno Kunto mengatakan, setiap pelanggan setia Best Western Plus Makassar Beach, bisa mendaftarkan dirinya sebagai member BWR.