21 Vendor Siap Ramaikan Wedding Expo 2019 di Hotel Dalton Makassar

Marketing Communication Dalton Hotel Irma Machmuddin (kiri) dan Sales Wedding Dalton Hotel Juwita(kanan) berkunjung ke Kantor Tribun Timur Jl Cendrawasih no 430, Kota Makassar, Kamis (15/8/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Dalton Makassar bakal menggelar Weeding Expo 2019 di Ballarate Ballroom Dalton mulai Jumat-Minggu (16-18/8/2019).

Wedding Expo tahun ini mengusung tema “Fantastic Ethnicity” yang berkonsep tradisional modern.

Event ini merupakan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) 3+1 Hotel Dalton yang rutin digelar setiap tahunnya.

Sebanyak 21 vendor yang terdiri dari rumah pengantin, dekorasi fotografi dan paket sovenit akan memeriahkan Weeding Expo 2019.

Marketing Communication Marcomm Manager Dalton Hotel Makassar Irma Machmuddin mengatakan event kali ini vendor akan menampilkan koleksi terbarunya serta lebih variatif.

“Vendor di Weeding Expo akan hadirkan koleksi terbarunya dan berikan diskon up to 20%, bahkan beberapa vendor telah menyiapkan spesial gift perhiasan emas,” katanya saat berkunjung ke Kantor Tribun Timur Jl Cendrawasih no 430, Kota Makassar, Kamis (15/8/2019).

Kunjungan Cimot, panggilan akrabnya, ditemani Sales Wedding Hotel Dalton Juwita, dan diterima langsung Wakil Pemimpin Redaksi I Tribun Timur Ronald Ngantung.

Wita, panggilan Juwita, mengatakan Hotel Dalton telah menyiapkan paket wedding mulai Rp 21.500.000.

“Benefit transaksi di Wedding Expo 2019, Hotel Dalton akan memberikan diskon up to 20% atau cashback 4,5 juta,” katanya.

Sedangkan target transaksi tahun ini sebesar 5 Miliar.

“Kami kembali menargetkan transaksi 5 Miliar, karena tahun lalu sudah melebihi target. Tahun ini kami juga berharap demikian,” kata Mita.

Para pengunjung yang menyambangi Wedding Expo 2019 akan medapat fasilitas free parking.

Event ini disponsori BNI, Mall Tronik, Lion Air, BCA CC, Mandiri Inhelat dan disupport CV Awaj, Marcks Venus by Kimia Farma, Dinas Kebudayaan Provinsi Sulsel.

21 Vendor yang akan memeriahkan Wedding Expo 2019 yakni.

1. Rumah Pengantin H Yunan

2. Rumah Pengantin Hj Deva

3. Rumah Pengantin Gallery Aqilan

4. Rumah Pengantin Kila

5. Ovir Bridal dan Salon

6. . Delisha Decor

7. Gracia Decor

8. Jean Decor

9. Tomeparc Decor

10. Bless Decor

11. Dira Decor

12. Alleyya Decor

13. Photo Cenk

14. Peeko Selfieboy

15. Elmundo Decor

16. Barata Salon.

17. Zam-zam Collection Salon Bridal

18. Gammara Decor

19. Hotel Dalton

20. The Rinra

21. Claro Makassar