Tiba di Tribun Selatan Stadion Mattoangin Makassar, The Macz Man Sambut The Jack dengan Nyanyian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Puluhan suporter The Jack Mania ikut menyaksikan langsung laga Final leg ke-2 Piala Indonesia di Stadion Andi Mattalatta, Mattoangin, Makassar, Selasa (6/8/2019) sore.

Kehadiran sekitar 70an suporter The Jack dipimpin lansung Ferry Indrasjarief.

Para suporter Persija Jakarta itu memilih menyaksikan tim kebanggaannya berlaga melawan tim tuan rumah PSM Makassar di tribun terbuka, selatan Stadion Mattoangin.

Saat memasuki stadion, suporter The Jack disambut nyanyian oleh supporter The Macz Man dan kelompok supporter lainnya.

"Selamat datang... kami ucapkan, selamat datang... kami ucapkan, selamat datang... kami.. ucapkan...," teriak nyanyian suporter.

"Disini Macz Man, disana The Jack, dimana-mana kita bersaudara, disini Mazc Man, disana The Jacka, dimana-mana kita saudara," lanjut suporter The Macz Man menyambut.

Puluhan suporter The Jack Mania ikut menyaksikan lansung laga Final leg ke-2 Piala Indonesia di Stadion Andi Mattalatta, Mattoangin, Makassar, Selasa (6/8/2019) sore. (Muslimin Emba/Tribun Timur)

Sejauh ini, selama berada di Makassar khususnya di kawasan stadion Mattoangin, Ferry Indrasjarief mengaku masih nyaman.

Namun, karena terlambat mendapatkan tiket, kata Ferry Indrasjarief, ia dan reaknnya terpaksa haru antre.

Ini agak terlambat aja dapat tiketnya, kordinasi tiketnya agak sulit, beli tiketnya di print. Tapi teman-teman The Mazc Man bantu banget kok," tuturnya.

Laga PSM Makassar vs Persija Jakarta dijadwalkan kick of pada pukul 15.30 Wita.(tribun-timur.com).

Laporan wartawan tribun-timur.com, Muslimin Emba.

