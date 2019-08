700 Loker Tersedia di Job Fair yang Digelar Poltekpar Makassar

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM, -- Unit Bursa Kerja Khusus (BKK) Politeknik Pariwisata Makassar menggelar kegiatan Job Fair 2019 pada 5-6 Agustus 2019 di Balairung I Wayan Bendhi, Kampus Politeknik Pariwisata Makassar, Jl Gunung Rinjani, Tanjung Bunga.

Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun tersebut mengangkat tema "Build Your Career for Your Future" dan diikuti 16 perusahaan yang bergerak di industri pariwisata.

Kegiatan tersebut dibuka resmi Plt Direktur Poltekpar Makassar, Drs Muhammad Arifin, M.Pd. Muhammad Arifin dalam rilisnya, Selasa (6/8/2019), mengatakan Poltekpar dituntut melaksanakan program Zero Unemployment bagi lulusan sekolah atau kampus pariwisata yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

"Oleh karenanya kami secara rutin menggelar Job Fair setiap tahunnya. Walaupun mahasiswa kami belum diwisuda, kami telah mempersiapkan agar mereka segera terserap ke industri,” katanya.

Dijelaskan, peluang kerja bagi alumni Poltekpar Makassar banyak tersedia. Jumlah lowongan kerja yang terbuka dalam Job Fair tahun ini sebanyak 700 lowongan.

“Sedangkan alumni kami yang akan diwisuda tahun 2019 ini hanya berjumlah 374 orang sehingga kami berharap alumni kami tidak akan ada yang menganggur," jelasnya.

Sementara Kepala Unit BKK Poltekpar Makassar, Mukkaramah Machmud, S.S, M.Pd, menjelaskan 700 formasi lowongan kerja itu terdiri dari level staf hingga level manajer dengan kualifikasi pendidikan mulai tamatan SMA sampai S1.

Lowongan kerja yang tersedia juga tidak hanya dari Kota Makassar saja tetapi dari luar Makassar dan luar negeri. Job Fair ini juga tidak tidak batasi hanya untuk alumni kami saja, masyarakat umum pun boleh ikut datang dan melamar pekerjaaan.

“Cukup banyak lowongan pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi pendidikan dari bidang ilmu lain seperti Komputer, Akuntansi, administrasi, komunisakasi dll. satu lagi yang cukup penting Job Fair ini gratis, tidak dipungut biaya masuk" tambahnya.

Selain Job Fair, digelar pula talk show bertema "Career Planning" dengan pembicara St Hadjar Nurul Istiqamah, S.Psi, M.Psi, dengan materi "Tips dan Trik Menghadapi Dunia Kerja".