UPDATE WhatsApp - Kabar Gembira, 1 Akun WhatsApp Bakal Bisa Dipakai di Banyak Perangkat, Cek di Sini 

Pengembang aplikasi Chatting Terpopuler di Indonesia, pihak WhatsApp terus berbenar menawarkan layann terbaik.

Seperti kalai ini, anak poerusahan di bawah Facebook ini akan membuat gebrakan baru terkait layaan pesan terkoneksi multi-platform.

Rumor terkait rencana WhatsApp ini disampaikan oleh pembocor fitur-fitur teranyar aplikasi percakapan populer, WABetaInfo, melalui akun Twitternya.

"Bukan rumor lagi, sudah dikonfirmasi. Pengguna bakal bisa menggunakan akun WhatsApp di banyak perangkat," klaim WABetaInfo di akun Twitternya.

"Ini termasuk WhatsApp di Windows (UWP, apabila tersedia), jadi Anda bisa memakai WhatsApp di PC walaupun ponsel tak terhubung. iPhone/ Android dan iPad OS termasuk juga?" tambah WABetaInfo.

It's no longer a rumor, it's confirmed. You will be able to use your WhatsApp account on a lot of devices! ?

It includes WhatsApp for Windows (UWP, when available), so you can use WhatsApp on your PC if your phone has no connection.

iPhone/Android and iPadOS included ???? https://t.co/PgNZTnOxlj

