Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sulsel Minta Enrekang Maksimalkan Infrakstruktur

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG- Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sulsel, Since Erna Lamba menghadiri pengukuhan, rapat pleno dan temu fasilitasi keuangan Tim Percepatan Akses Keuangan Daefah (TPAKD) di Pendopo, Rujab Bupati Enrekang, Selasa (6/8/2019).

Dalam kesempatan itu, Since Erna, mengatakan Kabupaten Enrekang adalah daerah ke-13 yang membentuk TPAKD.

Menurutnya, pembentukan TPAKD ini adalah arahan dari Presiden RI melalui Mendagri agar seluruh provinsi harus membentuk TPAKD.

TPAKD sendiri dibentuk untuk mempermudah percepatan akses keuangan bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Olehnya itu, TPAKD harus bekerja dengan efektif dan mengoptimalkan hasil pembangunan infrakstruktur.

Sehingga peranan Pemda adalah menyiapkan optimalisasi pembangunan infraksturktur, tidak boleh lagi ada desa di Enrekang yang tak ada akses kesana.

Sebab, Infrakstruktur adalah akses utama untuk meningkatkan roda perekonomian dan iklim usaha di masyarakat.

Selain itu, juga harus mengembangkan sumber daya manusia karena pembangunan infrakstuktur membutuhkan dana besar tapi akan jadi sia-sia tanpa dibarengi SDM yang berkualitas

"TPAKD harus bekerja dengan sistematis dan by data. Jadi tugas Pemda adalah melakukan verifikasi menyiapkan data base by name by adress," kata Since Erna.

Ia menegaskan, tidak boleh lagi ada yang menerima KUR tidak tepat sasaran. Sebab, penerima dana KUR ini adalah masyarakat yang memenuhi persyaratan.