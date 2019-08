TRIBUNWIKI: Baru Saja Dirilis, Ini Lirik Lagu HIT dari Kpop Idol Seventeen, dan Terjemahan Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Penggamar boyband KPop, Seventeen harus berbahagia.

Pasalnya sang idola baru saja merilis single terbarunya.

Lagu tersebut berjudul HIT.

Seventeen pun menjadi trending topic twitter dunia, Senin (5/8/2019).

Single 'HIT' dari SEVENTEEN ini dirilis baik musik maupun video klipnya pada Senin (5/8/2019).

Hingga saat ini, Selasa (6/8/2019) lagu tersebut telah ditonton sebanyak 2.721.721 kali.

Music Video:

Berikut lirik lagu 'HIT' dari SEVENTEEN dikutip dari Tribun Medan:

HIT SOUND HIT HIT HIT

HIT SOUND HIT HIT HIT HIT

HIT SOUND HIT HIT HIT

HIT SOUND

Yes I’m crazy deo michineun jungiya

If you can see naegero wa

Naeirui neol oneuri mandeul geoya

Wow Wow Wow Wow

Wow Wow Wow Wow

Soeppul dallin beopeollo

Ojik jikjin deuribada

I want a new level

Segyeneun modu naegero

Ollaga to the top

Idea igeon hit da

Geureohda

Wow Wow Wow Wow

Wow Wow Wow Wow

Online offline modu dobaehae

Sesangeun uriui pride of pride

I got you all day ijen uri charye

We’re so hot super high yeh

We’re so hot

Michin deusi oh yeh

Hana doeeo oh yeh

Oneulbuteo haebang ttwieo

Let me drop the eumak

Let me drop the eumak

HIT HIT HIT HIT HIT SOUND

SAA

BRRRR SAA

SAA

HIT HIT HIT HIT HIT SOUND

Um geopmeokji mara um

Yeogi bueo da um taewobeoryeo rideum

Freakin bounce it umjigyeo

Gullereul beoseona to the top

Haneullo georeumma yeh

Wow Wow Wow Wow

Wow Wow Wow Wow

Maeumi ikkeuneun daero umjigyeo

Sumgyeowassdeon kkum up in the sky

I got you all day ijen uri charye

We’re so hot super high yeh

We’re so hot

Michin deusi oh yeh

Hana doeeo oh yeh

Oneulbuteo haebang ttwieo

Let me drop the eumak

Let me drop the eumak

HIT HIT HIT HIT HIT SOUND

Breathe breathe breathe sumsyeo baby

Breathe breathe breathe sumsyeo baby

Breathe breathe breathe sumsyeo baby

Breathe breathe

Let me drop the eumak

Urireul wihae i norael bureuja

Hangyereul neomeoseon urineun higher

Geochireun saebyeogeul kkeuteopsi dallyeo

Jigeumbuteo haebang ttwieo

Let me drop the eumak

Let me drop the eumak

HIT HIT HIT HIT HIT SOUND

SAA

SAA

SAA

HIT HIT HIT HIT HIT SOUND

Terjemahan Bahasa Indonesia

HIT SOUND HIT HIT HIT

HIT SOUND HIT HIT HIT HIT

HIT SOUND HIT HIT HIT

HIT SOUND

Ya, aku gila, aku lebih gila lagi

Jika kau bisa melihatku, datanglah padaku

Hari ini aku akan membuatkan hari esokmu

Wow Wow Wow Wow

Wow Wow Wow Wow

Kerbau bertanduk besi menyeruduk arahku

Aku ingin level yang baru, seluruh dunia tertuju padaku

Naiklah menuju puncak, ini adalah sebuah HIT

Itu benar

Wow Wow Wow Wow

Wow Wow Wow Wow

Online offline semuanya disapu bersih

Dunia adalah kebanggaan dari kebanggan kami

I got you all day, sekarang adalah giliran kami

Kami begitu panas, begitu tinggi yeah kami begitu panas

Seolah menggila oh yeah

Menjadi satu oh yeah

Mulai hari ini, melompatlah dengan bebas

Biarkan aku menyalakan musiknya

Biarkan aku menyalakan musiknya

HIT HIT HIT HIT HIT SOUND

SAA

BRRRR SAA

SAA

HIT HIT HIT HIT HIT SOUND

UM janganlah kau takut UM

Tuangkan semuanya disini UM Bakarlah iramanya

Melompatlah, menarilah

Keluarlah dari kekangan dan pergilah ke puncak

Berjalanlah menuju ke langit yeh!

Wow Wow Wow Wow

Wow Wow Wow Wow

Bergeraklah kemanapun hatimu membawamu

Mimpi yang dulu tersembunyi, naik ke atas langit

I got you all day, sekarang adalah giliran kami

Kami begitu panas, begitu tinggi yeah kami begitu panas

Seolah menggila oh yeah

Menjadi satu oh yeah

Mulai hari ini, melompatlah dengan bebas

Biarkan aku menyalakan musiknya

Biarkan aku menyalakan musiknya

HIT HIT HIT HIT HIT SOUND

Bernafas, bernafas, bernafas, bernafaslah sayang

Bernafas, bernafas, bernafas, bernafaslah sayang

Bernafas, bernafas, bernafas, bernafaslah sayang

Bernafas, bernafaslah

Ayo kita nyanyikan lagu ini untuk kita

Kita melampui batasan, lebih tinggi

Berlari tanpa henti di fajar yang kasar

Mulai sekarang, bebaskanlah

Biarkan aku menyalakan musiknya

Biarkan aku menyalakan musiknya

HIT HIT HIT HIT HIT SOUND

SAA

SAA

SAA

HIT HIT HIT HIT HIT SOUND

Suimber berita: https://medan.tribunnews.com/2019/08/06/video-lirik-lagu-hit-dari-seventeen-boyband-asal-korea-selatan-lengkap-dengan-terjemahan?page=all

Foto: Tangkapan layar di youtube

