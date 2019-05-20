DPRD Sulsel
Selamat, Inilah 85 Anggota DPRD Sulawesi Selatan Periode 2019-2024, Golkar Pimpin DPRD Siapa Wakil?
Selamat, Inilah 85 Anggota DPRD Sulawesi Selatan Periode 2019-2024, Golkar Pimpin DPRD Siapa Wakil?
TRIBUN TIMUR/ MUH ABDIWAN
Gedung DPRD Sulsel - Berikut nama-nama 85 Anggota DPRD Sulsel terpilih Periode 2019-2014
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Selamat, Inilah 85 Anggota DPRD Sulawesi Selatan Periode 2019-2024, Golkar Pimpin DPRD Siapa Wakil?
Hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Sulawesi Selatan (Sulsel) telah ditetapkan di Jakarta sejak Minggu (19/5/2019). Berikut nama-nama anggota DPRD Sulsel dari 11 Daerah Pemilihan.
Dapil I (9 kursi)
1. Nasdem: 103.445
A Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal: 28.421.
Andre Prasetyo Tanta: 22.554.
2. Gerindra: 48.169
Edward Wijaya Horas: 13.183.
3. Golkar: 41.511
Andi Debbie Purnama: 15.390.
4. PPP: 30.079
Imam Fauzan A Uskara: 13.589.
5. PDIP: 28.831
Rudy Pieter Goni: 14.444.
6. Demokrat: 28.487
Andi Januar Jaury Dharwis: 9.673.
7. PKS: 25.181
Sri Rahmi: 13.280.
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Mansur AM
Sumber: Tribun Timur