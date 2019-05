Anjing-anjing Hendropriyono Siap Amankan Aksi 22 Mei, Rocky Gerung: Anjing Adalah Simbol Makar

Anjing-anjing AM Hendropriyono Siap Amankan Aksi 22 Mei, Rocky Gerung: Anjing Adalah Simbol Makar

TRIBUN-TIMUR.COM - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono siap meminjamkan anjing-anjing terlatih miliknya jika diperlukan pihak keamanan untuk mengantisipasi pengerahan massa terkait pengumuman hasil Pemilu Rabu 22 Mei 2019.

Hal ini tentu menimbulkan pro-kontra.

Salah satu yang terpancing memberikan reaksinya adalah pengamat politik Rocky Gerung.

Walau tak langsung menyindir Hendropriyono, namun Rocky melihat pelibatan anjing dari sisi filsafat.

Baca: BREAKING NEWS: Polisi Tangkap Aktivis Lieus Sungkharisma Terkait Kasus Dugaan Makar

Baca: Ditanya Apa Hukumnya Dana Umat/Tabungan Haji Dipakai Infrastruktur, ini Jawaban Ustadz Yusuf Mansur

Rocky yang terkenal dengan satire-nya yang tajam itu justru membocorkan tentang arti simbol anjing dalam sebuah aksi.

Menurut ahli filsafat ini, Anjing justru adalah simbol makar.

Awalnya rocky mengunggah sebuah lagu berjudul 'Who Let The Dogs Out' yang dinyanyikan Baha Men.

"Itu lagu dapat grammy award, Ndro!," tulis Rocky.

Kemudian Rocky melanjutkan dengan menyebut anjing dalam sejarah filsafat.